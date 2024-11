Naime, on je svojevremeno radio kao saradnik estradnjacima, među kojima je bio i Darko Lazić. Nakon toga oprobao se i rijaliti formatu "Zadruga", posle čega je promenio život iz korena. Oprostio se sa rijaliti karijerom i zaposlio se kao obezbeđenje i to ni manje ni više nego u Hramu Svetog Save na Vračaru.

- Ne zanima me više nikakvo javno eksponiranje, kao ni javni svet. Nema me dugo u medijima, ne komentarišem ništa. Te su stvari daleko od mene. Mogu da priznam da sam ja sam u životu dosta lutao i da su mi određene stvari više donele nego odnele. Tek sam sada shvatio da se ne pronalazim više u tome.

- Desio se momenat, ja sam čak u rijalitiju i u estradi sačuvao svoj ponos, dostojanstvo i čast. Nisam nikoga obrukao, prvenstveno svoje bližnje, sebe i svoj obraz. U te vode sam sticajem čudnih okolnosti ušao, a uvek sam bio privržen svojoj porodici, veri i pravim vrednostima. Poklopile su se karte jednostavno. Božija volja je bila da budem to što jesam, da radim to što volim, da uživam u tome. Blagoslov od Boga je da radite u Hramu koji je temelj pravoslavlja. To je kultoroški istorijski i državni najveći hram. Meni to ide na čast.