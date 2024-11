Na pitanje da li je boju kose promenila zato što se u međuvremenu zaljubila, folkerka tvrdi da to ipak nije istina.

Barbara Bobak je,kako je već poznato od ranije, na vreme otkazala nastup kada se desila tragedija u Novom Sadu na Železničkoj stanici, a sada je prokomentarisala i to što je bilo kolega koje su odlučile da rade i pevaju.

- Svako misli kako oseća da treba. Verujem da ti koji su radili da im nije bilo do toga, ali što se mene tiče, nije bilo šanse da radim. Mi smo svi popodne saznali za to što se desilo u Novom Sadu. Ne bih ni pustila ljude da dođu u klub da sam ranije saznala za nesreću. To da li je Mihajlo Veruović Vojaž pevao ili nije, opet nije na meni da sudim ili komentarišem - rekla je pevačica.