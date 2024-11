- Brena je karijeru počela u mom Zrenjaninu. Sa "Slatkim grehom" je pevala svaki vikend u hotelu "Vojvdina" to je bilo pre hita "Čačak". Moja maćeha u to doba je donosila Breni iz Nemačke kaiševe i razne modne dodatke, a moj otac joj je kupovao srebrne i zlatne sandale - ispričala je Kristina.

- Jel tvoj tata bio sa Lepom Brenom? Ja sam nešto čuo od ljudi iz Zrenjanina, ali to je bilo davno, možeš sada to da kažeš - bio je znatiželjan sagovornik Kockarove.

- To je bilo pre moje mame. On je bio šmeker, voleo je žene, a one su volele njega. Da su on i tadašnja maćeha Breni kupovali garderobu pričala mi je mama. Međutim, nije tajna da se Brena zabavljala sa jednim drugim čovekom iz Zrenjanina, on je sam pričao o tome. Ona je dugo sa "Slatkim grehom" nastupala u hotelu "Vojvodina", to je bilo ludilo kada su oni pevali... A onda je došao hit "Čačak" - ispričala je Kija za Informer.