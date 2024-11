- Joj, bilo je još nešto čega sam se sad setio... Andrija Era Ojdanić (smeh). Posle njegove pobede na Ilidži 1980. s pesmom „Rado, lepa Rado“, on je već postao veliko ime i organizuje veliki koncert u Užicu jer je poreklom iz tih krajeva. Naravno, sve je to u organizaciji „Diskosa“. A u Užicu se tek otvorila velika hala, mogla je da primi 3.000-4.000 ljudi - priča Milutinović pa nastavlja:

- Odštampamo mi karte, proda se sve, ceo koncert. Dolazi taj dan, katastrofa... Popunjeno sve, rulja u hali, nema šanse, jedan drugom na glavi. Šta se desilo u stvari... Era je to posle ispričao. Ako smo mi 4.000 karata štampali, isto toliko karata je štampao i on i prodavao ih. I zamislite, u tu halu se sjatilo 8.000 ljudi (smeh). Era je valjao pare, znao je da neće biti inspekcije nikakve jer je to njegov grad.