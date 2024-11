- Snajka će mi biti devojka koju ozbiljno predstavi. Imao je odsta devojaka koje nije dovodio u kući. Poslenja veza je bila da je dete stalno dolazila, kao moja ćerka. Snajka će da bude kad kaže: "Majka doneo sam odluku da se ženim". Što se tiče Ene moram da kažem dušem i srcem, bez obzira na mog Jovana, ja takav tip žena obožavam. Ja pripadam tom tipu žena, volim tu energiju i borbu. Prelepa je, prezgodna. To je istina, da li on to voli ili ne, ja govorim svoje mišljenje. Volim borbene žene. Ne volim one poštene, od njih bezi. Bile su tako neke devojčice, on mi kaže: "Nema ništa, beži od tih finih" - govorila je Zlata.

- O meni su ljudi pričali sve i svašta, Pejinoj majci kad smo trebali da se venčamo žena je poludela. Ja sam imala dete iz prvog braka kad sam se upoznala sa Pejom, strašno je bilo šta su joj pričali. Međutim, moja Jela do današnjeg dana, iako ne živim sa Pejom, je moja majka koja me je volela i voleće me do kraja života. Pada sve u vodu kad upoznate nekog. Svako ima svoju prošlost, daleko bilo da je žena sa 30 godina nema. Ja žalim generacije sad koje nemaju momke i devojke. Morala je devojka da ima više ili manje. Kad kaže moj Jovan da je domaćica, moraš da budeš za sve, to je dobra osobina. Žene se hvale da ne znaju jaja da ispriže, bezveze je. Ja ne volim da sudim, ali tako je. Ako je njima lepo, videćemo. Moja intuicija govori da neće biti lako jer kad voliš to jako boli, pogotovo u takvom prostoru. Moraš da se umešaš, braniš, ali on je tu, pa izvoli dečko, brani se jer zato si i došao da naučiš neke stvari - govorila je Zlata.