- Jako brzo smo ušli i u vezu i u brak. Tek posle kada su se glave ohladile shvatili smo koliko smo različiti. Tek kada je krenuo pravi život počeli smo da se ne slažemo . On je igrao košarku i nikada nije bio tu , to nije bilo pravo stanje stvari - kaže Katarina Sotirović.

- Sale nikada nije hteo da ide na terapije, ja sam išla sama sigurno godinu dana. Išla sam jer sam došla do momenta da li je moja želja da se razvedem realna. Da li je ispravno to što osećam. Pre toga ja nisam bila u braku, nisam imala to kao iskustvo. Ja nisam tamo sedela i ogovarala njega... Samo je bilo razvedi se... Pomogla mi je da shvatim da se ništa loše neće desiti kada se razvedem - ispričala je Katarina.