- Mene je to onako baš udarilo, znaš, u srce me udarilo baš. Majka dvoje male dece, oni mali Veljko i Anastasija... Veljko, mali, isto, ostali bez majke koja je u zatvoru, koju su zatvorili sa kriminalcima da leži. Ona koja je zvezda za mene, nisam ja znao, ulazio u te priče, šta je, zbog čega je. Ono što se pričalo, sve što se pisalo mene je tako udaralo, u srce me udaralo. Ja sam gledao da joj pomognem koliko sam mogao. Tada je bilo to vanredno stanje u državi, nisam mogao, nema tu bilo kakve intervencije da zoveš nekoga, da nekoga pusti, ma kakvi. Brinuo sam malo, bila je tu i Lidija i baka, i ta tetka njena, tako su svi brinuli oko dece, ja sam pomagao nešto finansijski i tako.