Saša Matić je potrošio novac na veoma vrednu nekretninu u Crnoj Gori. U pitanju je vila iz 18. veka u Perastu koja se nalazi tik uz more.

"Ono što je zanimljivo jeste da se u ovoj vili leti odmarao Petar Petrović Njegoš, i to kao gost porodice Balović u čijem je vlasništvu bila tada ova kuća. Kada je Saša čuo, za to bilo mu je još draže što će ova nekretnina biti njegova. Cele prošle i početkom ove godine unutrašnjost vile je renovirana i to prema potrebama porodice Matić", dodao je izvor.