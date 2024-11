Pevačica Zlata Petrović najavila je tužbe za sve one koji pričaju da njen sin ima kockarske dugove, ali se oglasila i o potencijalnoj snajki Eni Čolić koja je zavela njenog sina Jovana Pejića u Eliti.

Prvo se dotakal satrijeg sina Mikija i njegovih problema sa kockom.

- Što se mog Mikija tiče, to je davna prošlost i bilo je u tinejdžerskim danima, novine su to stalno ponavljale. Hvala Bogu, 17 godina ne radi to. Što se Jovana tiče, ne postoji jedna banka da moje dete duguje. Mi smo skromni ljudi, on je radio i nije bilo potrebe da uzme. Ja ne znam da on duguje. Volela bih da vi novinari istražite i iskopate, pa neka izvole i ljudi. Ja sa mojim sinom otvoreno pričam o najintimnijim temama - rekla je Zlata.

Zadruga Printscreen Youtube

- Njega to ne interesuje, ali ne mogu da tvrdim da nije išao par puta. Ja to nisam, ali deca su možda otišla čisto onako, ali da kocka, ulaže, a pogotovo duguje nijednu banku. Molim sve ljude da dođu i jave se, naravno sa dokazima. Pritom, nisam tužibaba i ne volim da se tužim, ali da dođe do lažnih informacija naravno da ću da tužim. Ne želim da neko kleveće moje dete. Ako imate dokaze, izvolite - poručila je Zlata Petrović.

Inače, i Peja je komentarisao priče da je njegov sin Jovan imao problem sa kockarskim dugovima.

- Ma to su laži, pre svega to se nikada ne bi desilo, Zlata to ne bi dozvolila nikada. Ona je radila sve za njega, spavali smo po koferima, aerodromima samo da bi zaradili za našu decu. Zlata se borila da zaradi kako bi deci pružila bolji i lep život - rekao je Peja za "Premijeru Vikend Specijal".