Pevačica Marija Šerifović održala je veliki koncert u Nišu u okviru svoje turneje "Dolazi ljubav", a hala Čair bila je popunjena do poslednjeg mesta. U jednom trenutku pevačica je prekinula koncert jer joj je pažnju privukla jedna bakica, koja je i u publici bila zvezda jer je sve vreme skakala i veselila se uz Marijine pesme.

- Prvo ću se potruditi da ne odrasta na Balkanu, a onda ću se potruditi da sistem vrednovanja koji kod nas postoji u svim sferama njemu bude potpuno stran, jer je ovde sve pogrešno. No, do toga još ima dosta godina obzirom da će maleni Mario uskoro tek napuniti jednu godinu - rekla je pevačica i otkrila koliko ju je roditeljstvo promenilo.



- S obzirom na to da se sve dogodilo u Americi, to je kod njih brz proces. Ja sam njegova biološka majka i zato nije bilo problema - dodala je Šerifović koja je ranije medijima ispričala je više puta pokušavala ostati trudna, ali kako to nije uspevala odlučila se na surogat majčinstvo.