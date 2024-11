- Najbolji sam na svetu kada se u neku ženu zaljubim do ušiju. U tim trenucima sam vrlo jednostavan za rukovanje. Imaš samo dve brzine - napred i nazad. Ko se uplaši, ne zna da rukuje, ko provali kako treba da se rukuje, ima uspeha. Ali tu dolazi do jedne začkoljice, za koju ne znači da je jednostavna i mala, tako da tu može da dođe do dizbalansa sa emocijama. U slučaju kad sam zaljubljen, kada volim, onda je to baš posebno. Ja najviše na svetu volim žene.