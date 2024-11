„Znam da ću o ovome svakako morati da pričam. Ja sam u novinama bila pre 6 godina, otprilike. Sa 12 godina sam doživela silovanje od strane sveštenika, čovek je još uvek u zatvoru, ja pokušavam da to zaboravim, ali ću pamtiti dokle god sam živa. Tada sam bila u osnovnoj školi, imamo veronauku i crkvu, nedeljom smo išli na tu službu do 11 sati, to smo radili zimi, tako se radi. Ja verujem u Boga, ali nisam želela da se krstim do prošle godine, kada sam se i ja krstila, ne palim sveće, izlazim sa slave, mene to sve podseća na ono što sam preživela. Taj sveštenik se opijao i napadao žene, ja sam se gušila u tome, nisam mogla dok nisam prijavila sve. Meni se to baš u crkvi dogodilo, posle toga me je opet napao, jer nisam odmah prijavila. Dete mi je još u selu, želim da sklonim dete odatle. On je imao 58 godina tada, a ja 12. On je pijan vozio automobil, otvarao vrata. Posle dva dana sam rekla tetki, jer nisam više mogla da izdržim. Ja nisam imala nekog sa kim bih mogla da pričam, ali sa tetkom mogu o svemu da pričam. Ja sam se njoj poverila, kao da mi bude lakše, oni su odmah otišli i prijavili. Došla je policija u školu, pa sam dala izjavu“, izjavila je Viktorija jednom prilikom.