- Ja sam slobodan umetnik, nemam profesiju. Putujem po svetu i otkrivam nove lepote koje do sada nisam videla. Uglavnom, sada se bavim sobom i tako je već nekoliko godina. Podvukla sam crtu, promenila sam sve, od izgleda do ishrane. Sad sam vegan i to mi mnogo prija. Muzikom sam se bavila isključivo iz ljubavi i nisam se zarekla da više neću pevati. Ako budem poželela da snimim novu pesmu, to ću i uraditi - priča Lela, koja je već s prvom pesmom napravila bum na estradi.