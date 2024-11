Drage moje abronošice, mislila sam da se ono što sam saznala dešava samo na filmu kad je u glavnoj ulozi ni manje ni više nego Dženifer Lopez. Ali nije tako. Evo o čemu je reč. Žena jednog biznismena, zvaćemo je Šarka, zavela je bivšeg muža jedne pevačice. Muža ćemo da zovemo Mutko. On je poznata faca, a ona je raspuštenica u pravom smislu te reči. Šarka je prava zmija, zato je tako i zovemo, da se razumemo, i nema druge pozadine. Upoznali su se na privatnoj zabavi kod jednog političara i tu su sevnule varnice. Tada je Mutko još bio u braku, a njoj to nije bilo važno. Sela je do njega, uvijala se, previjala, pravila se fina, čedna i željna ljubavi i pažnje. A Mutko je neko ko voli da pruži seksualno uživanje, a što se materijalnog tiče, tu je povuci-potegni. Šarka je mislila da je on galantan, pa se dobro sredila, napucala, namirisala, ma sve je dala od sebe da ga zavede, i uspela je u tome. Ali ona se pravila da je prijateljica njegovoj bivšoj ženi pevačici, a u stvari joj je merkala muža. Nije ga ona zavodila zbog seksa, nego zbog toga što voli galantne muškarce. Posle tog druženja u stanu kod političara videli su se na koncertu kod jedne velike estradne zvezde gde mu je bila i žena, ali njoj to nije bilo važno. Videli su se i u Dubaiju.