- Ne znam kako vi, ali mi posle nove godine svi nekako volimo da dođemo kući i da obučemo neke novogodišnje pidžame, da stavimo one posebne kape na glavu, da ako možemo skinemo taj make-up i da uživamo jednostavno u hrani koju ne smemo da jedemo celu godinu, a to su ugljenih hidrati, malo više mesa ili neke masne sarme ili bilo šta drugo, kao i puno kolača, te da tako punog stomaka legnemo.

- U ovom životu su postojale uvek samo dve najveće ljubavi za mene, a to je moja posvećenost publici koja mi je dala život, životnu snagu, energiju, mogućnost da živim dobro, da radim puno, da putujem po čitavom svetu, ali to zadovoljstvo koje imam kroz pevanje i kroz ovo trajanje, svaka žrtva je zaista vredela žrtve, jer danas mogu da kažem da najviše uživam u u svojim koncertima i da mi prosto prija - rekla je Brena i nastavila:

- Nisam ni znala da treba toliko godina da prođe, da mi je bilo najlepše. Mislila sam da mi je bilo najlepše kada sam bila nekako sama, mlada, ali dok sam bila mlada i sama moram da priznam da mi je falila ta vrsta ljubavi koju vam pruži porodica. Sa 14 godina došao je jedan vidovnjak u kuću kod naše komšinice, a koji mi je rekao da ću biti izuzetno uspešna i da ću biti poznata. Ja sam pitala kako ću to da budem poznata? On kaže, "Pa eto kao recimo Tito", tako je izgovorio njegovo ime. Ja sam u tog trenutka pomislila, prvo nemoguće je da bilo ko bude poznat kao predsednik jedne tako velike države i rekla sam, dobro, ovo su čiste gluposti, normalno, jer ja niti sam lepa, niti sam nešto posebno, ne znam, da imam nekakav poseban baš talenat i da nemam uspešne i bogate roditelje, nemam nikoga ko može sada da kaže, e to je moja ćerka.