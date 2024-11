Dugo se govorilo o svađi Vesne Zmijanac i Zorice Marković , a na iznenađenje mnogih, dve koleginice srele su se nedavno u jednoj emisiji. Ono što smo imali prilike da vidimo na televizoru je to da su se Zorica i Vesna prisećale zajedničkih dogodovština, a domaći mediji su usnimili situaciju kada su se pevačice srele van kamera u bekstejdžu studija.

Podsetimo, Zorica Marković priznala je i da više nema mira oko sebe i da zbog toga želi da promeni mesto stanovanja, a kada je za to saznala njena prijateljica i koleginica Vesna Zmijanac, odmah joj je ponudila svoju vikendicu na Bukulji. Međutim, iako bi ogla tu da živi i provede koliko god vremena želi, Zorica ju je odbila:

Dugo se govorilo o svađi Vesne Zmijanac i Zorice Marković, koje su na početkama svojih karijera radile i živele zajedno. Kako je jednom ispričala Zorica, njih dve su zajedno živele od 1974. do 1980 u iznajmljenom stanu.

– Vesna i ja se znamo više od 35 godina, to prijateljstvo je neraskidivo i ostaće tako dok smo žive. Radile smo zajedno, to zna ceo svet i, ljudi koji su prodefilovali, a bilo ih je milion za pet godina, u „Lepezi”, gde smo sarađivale više od godinu i po. Imala je svoj svaki četvrtak. Nakon duže pauze stvorila se prilika i, što se tiče objekta i mojih partnera, da Vesna može da nastupa. Dogovorile smo se da ona svake subote nastupa u „Pravoj priči”. To bi se desilo svakako i da joj nije otkazan koncert na Tašmajdanu – priča Markovićeva pa detaljno objašnjava aferu „3.000 dinara”, zbog koje su navodno bile u svađi.