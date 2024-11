- Jako nam je to problematično, ona voli da ima svoju slobodu. Sa njom ljudi komuniciraju samo preko Instagrama, ona nema karticu. Vrlo je samostalna i kući ništa ne fali, sve plaća ona. Ena kad ode, ona ide u svoj život, mi je ne zovemo dok se ne vrati. Obezbedi sina i retko kad je zovemo. Kod kuće ima neki mobilni telefon na koji je može neko pozvati, ali ovako inače kad ode, nemamo kontakta sa njom sve dok se ne vrati. Oduvek tako funscioniše, ne prija joj uvek pažnja, nju zovu na Instagramu, svašta reklamira, poštar dolazi, donosi pakete, ona se fotka i eto tako zarađuje. Spavalica je, voli mir, oko nas je njiva, na to je navikla ceo život. Znamo da to zvuči čudno jer je 21. vek, ali to je njen spas - objasnio je njen ujak, pa na pitanje koliko dobro poznaje Matiju Matijevića, njenog bivšeg dečka, a sadašnjeg cimera iz "Elite", Dejan je bio kratak.

- Jedno je da sam ja ujak, koji je stariji od nje. Nikada mi nije pričala o tome jer sam nad njom autoritet. Pričamo o mnogim temama, ali sa kim je ona, zaista ne znam. To je više pitanje za njenu baku i sestru, evo one kažu da ona njega nije volela toliko. Taj deo njenog života ne znamo jer nikad nije dovodila muškarce u kuću, čak nikad nisu ni dolazili po nju. Voli da krije svoj emotivni život od svih.

- Vidi se da je zagrejana za njega, ali on je mlađi i ne može da prihvati tu njenu zrelost. Dosta mu je šansi pružala. On je njen izbor, nažalost. Moja sestra, Enina mama deli mišljenje cele porodice. Nećemo da budemo grubi i izgovaramo neke reči, ali iskompleksiran je, loše se ponaša prema njoj i ne ume da ide rame uz rame sa njom. Više bi trebalo da ćuti u rijalitiju, nego da priča, trebalo bi da mu se dostave neke knjige da čita, potrebno mu je to zbog rečnika. Ne ume kulturno da se raspravlja, skače i mlati rukama. Možda su oni raskinuli, ali nije tu kraj. Te izjave da on nju nikada neće da vodi kući kod Zlate, pa na šta to liči da kaže. Moja Ena nema nikakve koristi da l su njemu roditelji poznati, nema koristi od toga. Pa ona da hoće, sve slobodne muškarce može tamo da ima, samo da im namigne. Taj Munja je okej, lepo se ponaša prema njoj, da Peja ima jedan posto njegovih manira, veza bi super funksionisala. Mali nije svestan da Ena može sama bez momka tamo da izgura do kraja - priča Enin ujak i nastavlja: