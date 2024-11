- Čoveka treba da prihvatiš sa svim njegovim manama i vrlinama, ali često se sukobljavamo, baš često, u tome i jeste čar našeg odnosa, što smo stvarno iskrene i otvorene. Često se posvađamo, ja nisam neka svađalica koja se svađa, ali sa Marinom Tadić zna uvek da bude neka tenzija. Iz najbolje namere zna da nastane neki kuršlus, to je blagodat jednog iskrenog odnosa - ispričala je Marina gostujući u "Why so serious" podkastu na WTF radiju.