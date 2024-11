- Išao sam po Dunju do kuće koja je bila od moje babe. To je bilo neko prisećanje, budile su se emocije, kao iz one pesme „“Topolska 18“ – rekao je Kolani.

- Zapravo se radi o tome, da ja kada sam videla, njemu je Kolani umetničko ime. Ja sam prvo mislila da mu je to prezime i onda sam se pitala: "Ko je ovaj Kolani? Mi u srodstvu, on hoće nešto preko moje grbače?"....Onda kako je on krenuo da pričao o Kraljevu i da je Kolani, ustvari šatrovački Nikola, onda sam shvatila da to zapravo i jeste moj brat - otkrila je Dunja Ilić.