Matic je smuvao Teodoru čisto da mu dođe kao zabava, priča izvor

Teodora Džehverović raskinula je vezu sa košarkašem Maticom Rebecom nakon što je saznala istinu. Sve ono što se skoro godinu dana pričalo, Teodora je videla sad svojim očima. Već neko vreme postoji priča da Matic u Sloveniji navodno ima dugogodišnju devojku s kojom se zabavlja.

- Matic je smuvao Teodoru čisto da mu dođe kao zabava. Em žive u istoj zgradi, em su blizu i imao bi devojku u Beogradu. Sve to vreme u Sloveniji on je imao dugu i ozbiljnu vezu. Zar nikome nije bilo čudno zašto Teodora nikada nije odlazila u Sloveniju? Istina je da su oni isli nekoliko puta na putovanje, ali i o je bilo daleko od ljubavi. Teodori su svi to pričali, medutim

ona nije želela da veruje u to i sve je pravdala da neko želi da joj stane na put njenoj sreći. A on je uslovio bukvalno, Ako se bude ikada i jedna njihova zajednička fotografija pojavi u javnosti da će da je ostavi. Njegova devojka u Sloveniji nije pratila srpske medije i nije znala ništa o njegovoj paralelnoj vezi. Ona nije iz ovog posla i jedva da je čula za Teodoru. Navodno izvori iz Slovenije kažu da ga je jednom i pitala, a da je on odgovorio da je ona njegov fan i da se samo oko toga pravi marketing za njen novi album.

Medutim, Teodora je vrlo brzo dobila dokaze na društvenim mrežama i njegove fotografije sa devojkom. On je pokušavao da joj objasni da to nije istina, kao što se i mesecima ranije pravdao. On je tvrdio da je to njegova bivša devojka i da on sa njom trenutno nema ništa.

Medutim, to nije bila istina, kada je dobila sve potvrde koje je tražila Džehverovićka je stavila tačku na vezu i raskinula. Odmah ga je otpratila sa društvenih mreža, a on je to uzvratio na način što je brže bolje izbrisao iz

prijatelja. To je bio definitivni kraj - priča izvor, a mi verujemo da je bilo tako.

Ovu informaciju, gostujući kod Cece Ražnatović, potvrdila je i sama Teodora rečima da joj je majka uvek lepo govorila. Naime, poznato je da Džehva nije baš, mirisala košarkaša Rebeca, ona je to i rekla Teodori, ali ona je uradila po svom.

- Uvek treba da poslušamo roditelje. ja čujem savet, ali uradim po svom i uvek se učim na

Svojim greškama -- ispričala je Teodora kod Cece Ražnatović.

Istina je da ona nije pomenula Rebeca, ali jasno je na šta se ova izjava odnosi. Pošto je svojevremeno i kada je raskinula sa Andelom ispričala kako joj je majka govorila da to treba da uradi na vreme.



Teodora Džehverović na odmoru sa dečkom