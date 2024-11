Prema rečima našeg izvora iz Pariza, ulaznice za ovaj Cecin lažni koncert su uveliko planule jer pevačica dugo nije nastupala u glavnom gradu Francuske. Pomenuti klub može da primi oko 600 ljudi, pa se prostom računicom dolazi do cifre od 24.000 evra, koliko su lažni organizatori već zaradili samo od prodaje karata.

- Tako da, nije do mene, jednostavno, ne može mojim imenom da se manipuliše na takav način i mislim da je to jako ružno i to je jedna velika sramota. Biće dobro ako ne podnesem i krivične prijave za lažno najavljivanje mog nastupa - izjavila je tad Ražnatovićeva.