- Njemu to ne smeta, ali ima onih koje iskoriste situaciju, pa dojave informacije koje mu naprave problem u kući. I dok on dokaže svojoj ženi da je nevin, nastane haos. E, to je trajalo neko vreme, a poslednjih meseci su radili na tome da spasu brak od raznih tračeva, spekulacija i nagađanja. Bilo je povuci, potegni - priča naš izvor blizak paru.