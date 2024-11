- Šta da kažem. To je užasno šta ljudi pričaju. Gadno je kad to čujem.

- Ako bi se to dogodilo, bilo bi mi mnogo žao. Ja navijam da se to ne dogodi i verujem u to. Mi radimo na zajedničkom projektu i baš ste me zbunili pitanjem. A i kad bi se to desilo, neće to tako brzo. Mislim da naredne dve godine neće biti presuda. Biće malo mučnije nego prvi put, ali pravda treba da bude zadovoljena i verujem da se više neće ponavljati.