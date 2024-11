- Mi imamo super odnos. Hasan je jedan sjajan dasa, veliki emotivac, muzički mag, velika zvezda. Kada je on harao Jugoslavijom s njegovim pesmama, gde su stadioni bili prepuni, mnogi su se šlepali uz njega i mnogi su svoje karijere započinjali tako, a danas mu možda ni ne okrenu broj telefona... To pokazuje kakvi smo mi ljudi, a on je i dalje ostao velikog srca - hvalio je Peja Hasana, koji je dodao: