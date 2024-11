Pevačica kaže da joj tužba od koleginice Biljane Marković još nije stigla i da je ona jedina osoba sa kojom je u konfliktu

Pevačica Dragica Zlatić jedna je od koleginica koje su se pojavile na slavlju koje je upriličio Ljuba Perućica povodom prvog rođendana njegovog sina.

Ona je tom prilikom za medije otkrila da je čula da ju je tužila koleginica Biljana Marković, koju, kako je rekla, nije srela na punoletstvu Janine ćerke.

Kurir

- Ja je nisam ni videla. I da sam je videla, ne bih se, pogotovo na nečijem veselju, svađala. Nemam nameru ni kada budemo išle na sud da se svađam. Koliko sam čula, tužila me je. Jedva čekam! Tužba mi nije stigla, ali eto, prvi put u životu ću završiti na sudu i to sa koleginicom i to sa jedinom osobom sa kojom imam konflikt - rekla je Dragica.

Ona je potom objasnila zbog čega su u sukobu.

Privatna Arhiva

- Glumila je veliku zvezdu i omalovažila me na jednom veselju. Onda sam ja u jednoj emisiji bila malo povređena zbog nekih drugih stvari, malo ranjiva i tad mi je to došlo na tapetu da joj to kažem, inače ne bih. Ali sam tada bila u nekom šoku i van sebe, sad mi je krivo, jer ako joj nisam tada odgovorila kada se ona prema meni baš bezveze ponela... Nikada nisam volela osobe koje su nadmene i glume. Evo kada smo već kod Jane, kolika je ona zvezda, jedna od najvećih u našoj zemlji, ako je ona prizemna i normalna žena sa kojom u svakom trenutku možeš da porazgovaraš, zašto bi jedna Bilja Marković glumila da je ona Ceca ili neko drugi, neka velika zvezda kada to apsolutno nije. Rekla sam da je ćurka. Za mene su sve osobe koje se tako ponašaju ćurke i to ću ponoviti ako dođe do te sudnice. Nema potrebe za takvim ponašanjem, ja dođem za sto, a ti meni nećeš da se javiš. Obavezno ću vas zvati, to vam je novi slučaj JK i Ceca - našalila se Dragica, koja je priznala da su je kolege podržale.

04:10 Dragica Zlatić Izvor: Kurir

- Malo je zeznuto jer smo obe u "Zevzdama Granda", ali ću vam iskreno reći, bukvalno sam od svih kolega dobila poruke: "ako si to rekla". Nju niko i ne zove, tako da to govori o njoj. Možda će i za ovo da me tuži, ne znam da li može - završila je Dragica.

Podsetimo, Dragica je javno rekla i da se Biljanini roditelji bave vradžbinama.

Kurir

- Kako bih volela da me strefi onako veliki hit, da pokažem ovim ćurkama što su do juče sa mnom zajedno pevale po beogradskim kafanama za istu cenu, to je bila neka cena od 50, 100 evra kroz koju smo svi prošli kad smo počinjali - rekla je Dragica pa nastavila:

- One danas prođu pored mene ili mi se jedva jave ili mi se ne jave.

Voditelj esmisije ju je pitao da li će otkriti koje koleginice naziva ćurkama, a ona je dala jasan odgovor.

- Ima jedna za koju smatram da je najveća ćurka, iskreno da ti kažem čula sam za nju da njeni tamo nešto barataju sa nekom nedozvoljenim nekim radnjama, vradžbinama i koje kakvim pa ne bih baš da mi bode vudu lutkicu - odgovorila je Dragica i nastavila:

- Pa reći ću ti, što da ne. Ja apsolutno nemam ni jednu koleginicu niti kolegu sa kojim ne razgovaram ili sa kojima sam u lošim odnosima. A lepo mišljenje uopšte nemam o Biljani Marković. Njeno ponašanje mi je katastrofalno. Tako da ću se zaustaviti na ovome i nemoj me više ništa u vezi toga pitati. Mislim da je ovo i dovoljno - rekla je Dragica u emsiji "Pretres" na Hajpu.

Kurir.rs/Milica Stanojević

