Adam Labunski, pevač i bivši učesnik "Zadruge 6" svojevremeno je dobio poziv od porodice iz Makedonije da peva njihovom sinu na proslavi i za to je uzeo kaparu, ali je mladić u međuvremenu tragično nastradao. Kada je otac nesrećnog mladića pozvao Adama da vrati novac, on je odbio, uz obrazloženje da je on na velikom gubitku jer je ostao bez zarade od 500 evra.