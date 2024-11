- Jelena Karleuša . Njeno prvo izdanje „Ogledalce“ je objavljeno u „Diskosu“. Sećam se i promocije tog albuma, bila je vrlo interesantna. Tad su braća Šljukić na Tašu držala diskoteku, tu je Jelena imala promociju, Zoran Bašanović joj je bio menadžer. Nama je sve to bilo čudno, tad su se normalno nosili pištolji, svaki drugi čovek u diskoteci je imao pištolj. Inače, Jelenina prva ploča je imala odličnu prodaju u to vreme i ozbiljno je skrenula pažnju na sebe.

- Joj, bilo je još nešto čega sam se sad setio... Andrija Era Ojdanić (smeh). Posle njegove pobede na Ilidži 1980. s pesmom „Rado, lepa Rado“, on je već postao veliko ime i organizuje veliki koncert u Užicu jer je poreklom iz tih krajeva. Naravno, sve je to u organizaciji „Diskosa“. A u Užicu se tek otvorila velika hala, mogla je da primi 3.000-4.000 ljudi - priča Milutinović pa nastavlja:

- Odštampamo mi karte, proda se sve, ceo koncert. Dolazi taj dan, katastrofa... Popunjeno sve, rulja u hali, nema šanse, jedan drugom na glavi. Šta se desilo u stvari... Era je to posle ispričao. Ako smo mi 4.000 karata štampali, isto toliko karata je štampao i on i prodavao ih. I zamislite, u tu halu se sjatilo 8.000 ljudi (smeh). Era je valjao pare, znao je da neće biti inspekcije nikakve jer je to njegov grad.