"Već sam mu kupio autić, ja to nisam imao kad sam bio mali, ali ćemo se truditi da ga naučimo šta su prave vrednosti".

- Seku. On ne zna, ali mi ga teramo da to priželjkuje. Naša cela porodica to prižekljuje, sve su dečaci u našoj familiji - rekli su pevač i njegova supruga.