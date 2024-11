- Inače, kad smo s malim u prodavnici i počne da se vrpolji u kolicima, ja mu lično u ruke dam bilo šta da ga zabavim nečim. Bili su to ženski ulošci (zelena kutijica), koje je posle izbacio negde pored voća, i ja sam digao frku da sam ih ostavio tu i tu i da to neću platiti, jer to nisam ni kupovao i niko ništa nije ukrao ili uzeo namerno - naveo je on u svoju odbranu.