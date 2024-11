- Moja ćerka se zaljubila u film i zbog nje sam morao da dođem večeras. A kad mi je rekla da je prošlo 25 godina, preseklo me je. Koliko sam mator. Sećam se tacno kad se pojavio Gladijator 1. Koliko sam zavoleo Rasela Kroa, želeo sam da budem kao on. Bio sam tad u treningu i onda sam se palio da budem kao on - započeo je Milan izlaganje, a potom odgovorio na pitanje novinara da li su mu smetali medijski naslovi o razvodu:

- Nekad su me pođađali naslovi, ali sad sam već navikao i oguglao da ne može više nista. Ne dotiče me, dosta stvari nije bilo tačno napisano o razvodu, ali navikao sam.

- Po gradu je kružila priča da je Sandra bila u šemi s tim ugostiteljom. Mnogo puta je viđena kako sedi s njim upravo kod njega u restoranu. Oni koji poznaju Milana su mu to dojavili, i to je bila kap koja je prelila čašu. Nije on svetac, to se zna, ali, eto, nije mogao da se nosi s tim da je možda zamenjen čovekom koji je u gradu poznat kao veliki zavodnik. Međutim, on je imao i problem sa zakonom, javno je hapšen i cela ta priča Milanu je smetala - ispričao je sagovornik za medije.