- Nemam vremena za udvarače, stvarno. Došla sam da se lepo provedem, da uveličam veselje Ljubi i Kaći, kao i njihovom Alekseju. Neću se dugo zadržavati, jer sutra radim, ali sam došla da se malo provedem sa njima. Milan Milošević kaže da je došao sa devojkom? On bi to voleo, priželjkuje, svake godine me prosi i venčava... (smeh)