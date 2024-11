- Imam dobar tim. Sve radim u hodu. Opuštena sam. Imaću tri gosta, biće veliki LED ekrani, sve se pravi. Šta je najzaslužnije za moj ovoliki uspeh? Moje pesme, publika je pokazala da me voli - rekla je Tanja Savić.

- Mislim da je moja publika slična meni. I ovako kad sam zbunjena prema kamerama, mislim da me vole takvu. Totalno sam nesnađena, al' nema veze. Pogađali su me ranije neki naslovi, sad ništa! Ma, jok... - istakla je pevačica.

- Đorđe voli da igra fudbal, mlađi sin. Maksim će verovatno biti neki programer. Jako sam vezana za njih. Videli su svakakve klipove na mrežama, nasilje, svašta nešto... Kad mi kažu za to, ja im poručim sarkastično: "Samo nastavite da gledate to"... Sami odustanu od tih stvari zbog traume, nema potrebe da im branim. Sami se uvere, vrlo je opasno. Ugašen im je Tiktok. Stresiraju se tako, pa uveče ne mogu da spavaju - rekla je Tanja, koja je priznala da je srećna u ljubavi sa Mukijem .

- Dečko je tu, ne odvajamo se. 80 posto mojih obaveza on izvršava. Imam mnogo veliku podršku. On mnoge stvari radi umesto mene. Sa mojim sinovima ima fenomenalan odnos, njega zovu kad nešto treba, iako ja sedim pored njega, ostanem zatečena! To su dečaci, odgovara im više muška energija sad, u ovim godinama. Svi su iz moje porodice prihvatili Mukija, a i da nisu, važno mi je da ja jesam - navela je Tanja.