Čak je i pevač Sinan Sakić javno progovorio o ovoj temi, otkrivajući detalje o Bojanićevoj prošlosti. Navodno, Bojanić je bio pod pritiskom porodice da ostavi ženu svog brata i pronađe novu koja će mu roditi decu. Ova porodična drama dovela je do značajnih tenzija u odnosima unutar porodice Bojanić.

- Još je pokoni Sinan Sakić otkrio kako je Bojanić svom rođaku preoteo ženu, odnosno bratu od ujaka. Zbog svega su ga pljuvali i mrzili, ma niko nije hteo da priča s njim, ni njegovi roditelji. Nije dugo bio s njom, oko devet meseci, jer nije mogao da izdrži pritisak, svi su se okrenuli protiv njega. Sinan je to javno pričao, a Miloš je navodno pretio tužbom, ali ga nikada nije tužio jer je znao da Sinan može sve da dokaže. On i dan-danas ne priča s tim bratom. Taj mučenik kome je skinuo ženu jedne noći se napio pa je s pištoljem krenuo da ubije Miloša. Srećom pa je njegova majka to javila Bojanićima koji su odmah pozvali policiju. Da ga policija nije sačekala ispred kuće, Miloša danas ne bi bilo - rekao je svojevremeno izvor iz Novog Sada za "Star".