- Osnovala sam svoj bend sa kojim sam gostovala po diskotekama i restoranima. Jedan od omiljenih mi je restoran “Topčiderska noć” u Beogradu. Svaki dan sam imala tezge, a vikendi su bili udarni. Imala sam osećaj da je ceo Beograd došao da me sluša. Videvši da se dobro snalazim u svom poslu, starije kolege, kao i članovi benda su me pitali kada ću snimiti ploču. Nagovorili su me da to uradim. U restoranu se pojavio jedan bračni par. Imali su kćerku Jovanu i bili su oduševljeni mojim glasom. Ponudili su mi finansijsku pomoć i ja sam 1994. godine snimila ploču, kasetu i CD “Drugarica za kasne sate”, sa koje su se izdvojile pesme “Jedna k’o nijedna”, “Sve tuđe suze”, “Narandža na stolu”, “Burma od zlata” - rekla je pevačica za "Vesti Online".