Miloš Biković po prvi put se pojavio u javnosti nakon premijere svog novog filma "Izolacija", a za emisiju "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji govorio je poruci koju ovaj film šalje, odnosno činjenice da danas svi živimo pod lupom javnosti.

Miloš Biković gostuje je na Kurir televiziji u emisiji "Puls Srbije" usled aktuelne prašine koja se podigla oko premijere novog filma "Izolacija". Njegov sagovornik u studiju je i Ljubomir Radanov, urednik kulture u Kuriru.

Na samom početku Biković se dotakao svojih utisaka nakon premijere, kao i da li su oni ispunili njegova očekivanja:

- Nisam imao nikakva očekivanja, film smo dugo radili i prepravljali. Bili smo poprilično zbunjeni kada su očekivanja u pitanju, ali broj gledalaca do kojeg smo došli govori o uspehu.

Radanov se nadovezao na započetu temu Bikovićevog novog filma:

- Imao sam očekivanja, liči mi na nešto. Svako treba da ga pogleda, Biković je glumački perfektan. Kritičari koji prate film isto kažu. Čekam Bikovićev sledeći film kako bi ga ponovo videli u komediji, ali i ovaj apsolutno preporučujem. Komentari su podeljeni. Pogledajte žanrovske filmove gde nismo opterećeni nekim ratom. Biković šara po žanrovima, igra zanimljive uloge. Žao mi je što određene nije mogao da odigra, a bile su mu namenjene.

Poslednjih 15 minuta filma podigli su najveću prašinu i najviše utisaka zbog poruke koje šalje:

- Orvel je pisao o velikom bratu koji te posmatra. Situacija se obrnula, sada smo mi ti koji smo posmatrani. Svaka vrsta ponašanja je potencijalno viralni klip. Neverovatno je koliko sada svi živimo pod okom velikog brata. "Izolacija" je film o tome kako se ljudi menjaju pod svešću da su posmatrani i da je pažnja jedino što čovek ima - rekao je Biković i potom dodao:

- Moja situacija je drugačija zbog posla kojim se bavim, ali ni običan čovek nema više prava na privatnost. Ja sam ovu vrstu posla odabrao profesionalno, svoj privatni život se trudim da sačivam od kamera. Nikada time nisam privlačio pažnju, svaki put kada je to nekako izlazilo to je bilo slučajno.

Od mnogih fotografija koje Biković ima objavljene na instagramu, neke od njih su i sa njegovim sinom:

- Ja to ne krijem, samo ne izlažem. Govorim o tome, ali mislim da ni njega ne želim da izlažem tome. Danas živimo u takvom vremenu, nije moguće živeti u potpunosti sakriven. Svako može ako želi da te nađe, a to nije normalno. To je civilizacijska katastrofa koju smo vrlo olako prihvatili.

Radanov je pokušao da objasni kako se život pod lupom javnosti gde se nalaze poznate ličnosti odražava na njihovu privatnost, a pre svega uticaj paparaca koji mogu biti napadni:

- To je deo javnog posla, nije u svakom trenutku poželjno i kolege treba to da poštuju.

Biković se nadovezao na reči svog sagovornika:

- Nekada prosto poželiš da se zažtitiš, ali kasnije shvatiš da to tako mora. Ti ljudi se tako bore za hleb, sistem ga tera da se time bavi i radi postupke koji nisu baš kulturni. Te granice se zovu poštovanje. U Rusiji takođe sve zavisi od pristupa, i tamo se dogovaram sa medijima. Ne pitaju me ono što ja ne želim. Imao sam jednu neprijatnu situaciju sa ruskim novinarima gde su me samo pitali kako je u ulozi oca i slično, a ništa vezano za posao. Ne želim da se teme svedu na nivo ogovaranja, ne želim da gledaocima trošim vreme.

Mnogi stiču različiti utisak kada je Bikovićeva prisutnost u medijima u pitanju, a Radanov ističe da ga ima previše:

- Biković je tip osobe poput Đokovića, njih ima previše u medijima i teško je uvek napraviti zanimljiv intervju. Ne znaš više ni šta da ga pitaš.

Biković se potom našalio nakon što mu je postavljeno pitanje o tome da li mu je ova godina bila najbolja u životi:

- Sada će ići naslov kako mi je ova godina najbolja. Svašta mi prođe kroz glavu kada se postavi ovo pitanje, ali jeste, bila mi je najlepša godina. Ima još dosta do kraja, nadam se da se neće desiti ništa ružno, ali ima još dosta toga da se radi. Kakva je situacija u svetu, nadam se samo da će se sve završiti u miru.

Kako kaže, i dalje živi na relaciji Srbija - Rusija:

- Sada tamo snimam "Alisu u zemlji čuda", igram tatu. Došao sam do toga da igram tatu. Mislio sam da to meni ne može da se desi. Biće gotovo valjda do kraja sledeće godine.

Nakon uloga u kojima se od Bikovića tražilo i da zapeva, voditeljka se našalila i istakla da je tada usledila "Izolacija", misleći na period karantina:

- Tako je, kada sam ja zapevao usledila je izolacija. Što se tiče mužičkog opusa, treniram uz Beogradski sindikat, veselim se uz Čolu, uz kafanske sevdalinke.

Biković je prokomentarisao i svoje fotografije iz detinjstva:

- Ovo je bilo u školi kod moje mame. Kada vidim sebe ovakvog, shvatim da su mi prodali čika Tomu kao deda mraza, shvatio sam da odrasli lažu.

Biković je na kraju svog gostovanja poželeo da ponovo napomene razlog svog gostovanja, a to je premijera filma "izolacija" i time pozvao gledaoce da posete bioskope kako bi pogledali njegov novi film.

