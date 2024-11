Svetlana Ceca Ražnatović i Svetlana Seka Aleksi ć svojevremeno su se intenzivno družile, a poslednjih godina se vešto izbegavaju, što neće biti slučaj za Novu godinu. Pevačice su angažovane da nastupe u jednom hotelu na Kopaoniku, gde će, kako saznajemo, odsesti u istom apartmanu. Dakle, Sekin nastup je prvi i on će biti u najluđoj noći, dok će njena koleginica pevati za reprizu na istom mestu.

Podsetimo, kad je preminuo Saša Vidić, koji je nekad bio blizak s Cecom, ali je do smrti nije nimalo štedeo, Seka je objavila post kojim je, kako neki smatraju, indirektno prozvala koleginicu jer nije želela da odgovara na pitanja novinara povodom prerane smrti dizajnera.

- Iskreno, ne pamtim kad sam je videla. Ona verovatno uživa kao baka, to je najlepše što je moglo da joj se dogodi. Pozdrav za Cecu. Ali ni tu se nije zaustavila. Nedavno je iznela svoje kritičko mišljenje o Cecinom oblačenju, frizuri i šminki.

- Mislim da žena koja je zvezda i koja zaslužuje bolje je Ceca. Ceca, po meni, treba da promeni šminkera i stilistu, svakako. To je moje lično mišljenje. Ne treba niko na to da se ljuti. Mislim da je ona tolika zvezda da zaslužuje da mnogo bolje, lepše i skuplje izgleda na nastupima. Ako ste jedna od većih zvezda, vi morate da izgledate skupo i dobro. Tako da bih na Ceci šminkerku odmah promenila - rekla je ona i dodala:



- Odmah bih joj dala otkaz, ne znam ni ko je. Nemam ništa protiv osobe, ali šminka njena je po meni jako loša. Frizure su kako kad. Oblik frizure bih na njoj promenila, ne bih nosila onu ravnu kosu koju ona nosi. To je to - rekla je Seka u jednom dahu.

Posle ovoga Aleksićeva je doživela napade od Ražnatovićkinih saradnika, ali se sama Ceca nije oglasila. Do zaključenja broja akterke ove teme nisu odgovarale na naše pozive.