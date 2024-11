- Shvatila sam da je oko mene sve ljubav. Pravu sreću sam spoznala tek kada sam srce predala Bogu, od tada sam presrećna i ništa mi više nije potrebno. Volela bih da mi se desi prava ljubav, ali me je ona, nažalost, skupo koštala. I to mnogo. Maltene svaka, ali ja sam svima njima oprostila. I finansijski i emotivno. Udala sam se i sve sam stavila na njegovo ime. I zgradu koju sam gradila, koju smo Džej i ja finansirali. I kola i njegova kuća. Pokradena sam na pravdi Boga, ali to se dešava svim mojim koleginicama - zaključila je pevačica za "Kurir".