- Dobila sam ga na poklon od novinarke Violete za moj 50 rođendan. Ona me mnogo voli privatno i rešila je da mi napravi iznenađenje . Bilo je neko snimanje i videla sam da se dešava ujdrma oko mene. Pogasili su svetla i tada je na video bimu krenula emisija koju je napravila. Objedinila je ceo moj život i to je sjajno uradila. To je zamislila kao mojih prvih pedeset godina. Pošto su mi rekli da je veoma lepo i da niko od pevača nije dobio takav dokimentarac rešila sam da se aktiviram i da ga objavim na internetu. Dugo nisam imala svoj Jutjub kanal, a sada sam se ponovo aktivirala - priča Ćana i dodaje:



- Gostovala sam kod Uroša Božića i on mi je tražio fotografije, a ja fotografije iz detinjstva uopšte nemam jer je mnogo toga uništeno i nestalo. Predložila sam mu da pusti taj film i on se oduševio. Ljudi moji, kada je emitovao ja nisam mogla, a da ne plačem. Suze su mi same krenule. Videla sam svoju majku, ma to me je tako rastužilo- prisetila se Ćana.