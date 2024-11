Glumac i producent Miloš Biković gostovao je u emisiji " Puls Srbije " koja se emituje na Kurir televiziji, a njegov sagovornik u studiju bio je i Ljubomir Radanov, urednik kulture u Kuriru. U Sava Centru održana je premijera filma "Izolacija" sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi. Ovo ostvarenje privuklo je ogormnu pažnju u vrlo kratkom roku. Tematika "Izolacije" vrlo je specifična, obuhvata duboka pitanja karakteristična za pojedince i njihovo snalaženje u današnjem svetu i kulturi sve manje privatnosti, a to je navelo glumca da objasni svoju ulogu i zašto se ne eksponira osim kada je u pitanju njegova profesionalna karijera.

- Moja situacija je drugačija zbog posla kojim se bavim, ali ni običan čovek nema više prava na privatnost. Ja sam ovu vrstu posla odabrao profesionalno, svoj privatni život se trudim da sačuvam od kamera. Nikada time nisam privlačio pažnju, svaki put kada je to nekako izlazilo, bilo je slučajno - rekao je, a potom dodao:

- Danas živimo u takvom vremenu, nije moguće živeti u potpunosti sakriven. Svako može ako želi da te nađe, a to nije normalno. To je civilizacijska katastrofa koju smo vrlo olako prihvatili.

- To je deo javnog posla, nije u svakom trenutku poželjno i kolege treba to da poštuju.

- Nekada prosto poželiš da se zažtitiš, ali kasnije shvatiš da to tako mora. Ti ljudi se tako bore za hleb, sistem ga tera da se time bavi i radi postupke koji nisu baš kulturni. Te granice se zovu poštovanje. U Rusiji takođe sve zavisi od pristupa, i tamo se dogovaram sa medijima. Ne pitaju me ono što ja ne želim. Imao sam jednu neprijatnu situaciju sa ruskim novinarima gde su me samo pitali kako je u ulozi oca i slično, a ništa vezano za posao. Ne želim da se teme svedu na nivo ogovaranja, ne želim da gledaocima time trošim vreme.