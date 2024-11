- Pronela se vest da prodajem kuću na moru za pola miliona evra, što nije istina. Cena naše porodične kuće mora biti bar milion jer je to velika kuća sa izlaskom na more, a imamo i tri ara placa. Nije nam hića da prodamo kuću, ali ako se pojavi neko ko će da da milion za nju, neka mu je srećna. Mi se ne odričemo, lako nekretnina jer su teško zarađene. Imati toliku kuću na takvom mestu je pravo bogatstvo, ali iskreno da vam kažem, malo smo se umorili od posla koji imamo kad stignemo tamo. Godine lete i više nisam ni izdržljiva kao ranije da sa lakoćom radim. A počela je i gužva da nam smeta jer, kad smo mi kupili tu kuću, bio je mir svuda oko nas. Sada se zida na sve strane i više nema onu draž. Priroda jeste nestvarno lepa, kao i more, ali možda bi bilo lepo da Zlatko i ja malo putujemo po svetu i obilazimo druga mora, ovako smo vezani za Crnu Goru dok god budemo imali kuću - priznala je Nada tada.