Milena Vučić za nekoliko dana predstaviće se publici pesmom "Škorpija" na festivalu Montesong u trci za crnogorskog predstavnika na Evroviziji. Umesto da njen povratak na muzičku scenu bude tema u javnosti, druge stvari su izbile u prvi plan.

Pojedine kolege pominjale su prethodnih dana i nedelja da je Mileni unapred nameštena pobeda na Montesongu, a ona se o tome nije oglašavala dosad. U razgovoru za Kurir pričala je otvoreno o ovoj temi, ali i o drugim važnim stvarima iz svog života i karijere.

Upisala si novinarstvo, znači da si od malih nogu imala želju da budeš deo javne scene. Kad si odustala od toga da budeš novinar i prešla u pevače?

- U jednom momentu sam shvatila da talentu za muziku, ples i pevanje treba da dam prednost, a to traži posvećenost. Od studija novinarstva sam odustala, ali nisam od učenja, a ni od medija. Još su u mom životu prisutne neke želje, za koje imam vremena.

Početak tvoje muzičke karijere povezan je s bendom Negre, a nakon dve godine počinješ samostalnu karijeru. Zbog čega je došlo do razlaza?

- Tada su tri devojke sastavili drugi koji su u nama prepoznali tri talenta. Dobro su prepoznali i dobro je da su nas spojili. Nakon toga, naši karakteri su drugačije videli sebe i smatrali da treba da se razvijaju u drugom pravcu. Naš razlaz je, zapravo, pravilo u svetu estrade, dok su izuzetak one pevačke i plesne grupe koje su shvatile da imaju veću vrednost ako ostanu zajedno, pa su indidvidualne razlike podredili interesu grupe. Takvi su retki i kod nas i u svetu, ali ujedno fantastični, poput grupe Lokice ili ABBA.

Pesme "Luče", "Da l' ona zna", "Na talasima" su tvoji najveći hitovi i danas su sinonim za tvoje ime. Da li si bila sigurna u uspeh ovih pesama?

- U uspeh tih pesama su bili sigurni oni koji su radili na njima, a ja sam bila previše mlada da bih bila svesna šta u muzici može da traje. Vremenom mi je postajalo jasno zašto neke pesme opstaju, a neke ne. Danas to mogu da prepoznam.

Producent ti je bio Željko Joksimović. Kako je izgledala saradnja s njim i da li ste u kontaktu danas?

- Sarađivali smo na mom prvom albumu i na pesmama "Noćas sam luda" i "Stereo veza". Saradnja sa Željkom Joksimovićem uvek rezultira dobrim stvarima. Za mene je to dragoceno iskustvo. On je taj koji je u poziciji da bira s kim će sarađivati, a kako je privilegija raditi s njim, verovatno ne može da postigne da sarađuje sa svima koji bi želeli saradnju s njim. Ja ću uvek biti otvorena za tu saradnju, a u međuvremenu, drugi daju šansu meni, a i ja drugima.

Tvoje srce osvojio je Nikola Burovac, on je takođe deo šou-biznisa. Da li je to bila ljubav na prvi pogled, kako je izgledao vaš susret?

- Imali smo više susreta u prolazu i više neuspelih pokušaja upoznavanja. Bila je to ljubav na treći pogled.

Danas ste roditelji sina i ćerke. Ko je stroži i čija reč se više sluša? Da li bi volela da vaša deca krenu vašim stopama i koji savet bi im dala?

- Moja uloga nije da budem stroga, već da ja budem vredna, da ih negujem, razumem, vaspitavam i volim. Pokazujem im svojim primerom da su važni i ljubav i disciplina, jer sam shvatila da deca rade ono što vide, a ne ono što im se kaže. Moje želje će biti nevažne u odnosu na njihove želje. Tu smo da ih podržimo da se realizuju u čemu god, ali da budu samostalni i srećni ljudi.

Čuo sam da ti suprug dosta pomaže u karijeri, koliko ti to znači?

- Dobro ste čuli. Podržava me da se bavim svojim poslom, savetuje me, pomaže mi svim što može. To je ogromna stvar. Znači svima kad vam partner ne odmaže, a kamoli kad imate podršku partnera. Verovatno bih i bez njega imala dobru pesmu, spot, koncert i album, ali uz njega sve što sam radila i što ću raditi omogućava mi da bude lepše jer imam njegov zagrljaj na početku i na kraju dana.

Nažalost, imala si i težak period i borbu sa opakom bolešću, koja se, na svu sreću, završila dobro. Ko je tada bio uz tebe, jesu li ti se javljale kolege?

- Da je bila opaka, ne bi se završila dobro. Ova je Škorpija uspela da se izbori. U tom periodu, želela sam da budem društveno odgovorna i korisna, pa sam delila to iskustvo kako bih sugerisala koliko su važni preventiva, briga o zdravlju i dobri stilovi života. Naravno, brojne kolege su mi se javljale s rečima podrške. Nisam očekivala da niko, osim najbliže porodice, bude uz mene. To neću očekivati ni u budućnosti, šta god da se dešava, jer je to stvar zrelosti. Svako ima svoje životne okolnosti, probleme i obaveze. Najbolji smo kad ne opterećujemo druge i oslanjamo se na sebe.

Na pesmi "Škorpija", kojom ćeš se predstaviti na Montesongu, sarađuješ sa Sanjom Vučić. Kako ste stupile u kontakt?

- Upoznale smo se na snimanju emisije na RTS. Sanja je pretalentovana, ako tako mogu da kažem, i ozbiljan profesionalac. Lepo smo se uklopile, drage smo jedna drugoj i ja joj želim da kroz moje pesme postiže uspehe, ali i mimo njih.

Pojavile su se priče da je tvoja pobeda na pomenutom takmičenju nameštena. Kako si se osećala kad su mnogi učesnici počeli da se oglašavaju o tome i šta misliš - odakle je sve to krenulo?

- S obzirom na to kako će biti organizovano glasanje, nije moguće ništa nameštati, ali ni ja sebi ne bih dozvolila tako nešto. Zato me je sve, na momenat, uznemirilo. Imala sam potrebu da objasnim, a onda sam shvatila da šta god da kažem ili napišem, neću uveriti one koji su izvor tih insinuacija. Zaustavila sam se u nameri da objašnjavam. Ne zanima me ni odakle je krenulo, a ni zašto. Oni koji su učestvovali u tome znaju. Želim da se pripremam za nastup i uživam u svakom tom trenutku. Činjenica da se nisam bavila drugima i da nisam želela nikome da naškodim davala mi je mir, koji mi je i sada i uvek potreban.

Kakvi su planovi nakon Montesonga? Koliko znam, imaš spreman album.

- Nakon Montesonga nastavljam da radim na albumu. Nije sve kompletirano i biće tu još dosta posla. Pojavljuju se i novi autori za koje nisam pre znala, a želim da sarađujem s njima. Želim da budem otvorena za novo, drugačije, bolje i radujem se tom procesu stvaranja albuma. Njegov kraj još ne vidim.

