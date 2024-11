"Tek što smo se navikli na jednu školu i način života, našli smo se u drugom okruženju sa novim jezikom i kulturom. Nije bilo lako, ali ovakva iskustva definitivno jačaju. Mali ožiljci će uvek biti prisutni, nekada će da zasvrbe ili da se upale, obično kada to najmanje očekujemo. Međutim, na to gedam kao proživljeni život i kad taj ožiljak zasvrbi samo me podseti da sam u 33 godine preživela nešto što mnogi nisu sa 90", rekla je Ivana u jednom intervjuu.