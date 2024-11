"Svako vodi svoj život, ovo je moj kanal i moj život i spominjaću svog dečka koliko god ja to želim. Ja mu nikada u životu ne bih tražila da odbaci svoju karijeru, jer smatram da je on muško i da je njegova karijera bitnija od moje. Ja svoj posao mogu da radim odavde, ali da ne mogu, ne bi bio smak sveta što sam okrenula vrata svojoj karijeri zarad porodice. Svako ima prioritete u životu, ja ću njega pratiti na kraj sveta jer svaka žena treba da prati svog muškaraca a ne on nju. Muškarci koji to rade su besposličari, papučari i pijavice i nijedan od njih ne treba da očekuje da će žena da ga izdržvava. A žena ima puno pravo da očekuje to jer podiže decu i brine o njemu, a ako ima vremena pored toga da radi to je bonus", napisala je Zorannah pre sedam godina u komentarima ispod svog videa.