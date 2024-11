Dejan Nedić Tejovac je u prepunom restoranu Topčiderac na gala promociji predstavio svoj prvi album simboličnog naziva Moja Srbija , iza koga je stala producentska kuća AS Studioton virtouza Aleksandra Sofronijevića .

- Za 50. rođendan sam dobila na poklon dokumentarni film od jedne prijateljice. To je bilo veliko iznenađenje - rekla je Ćana na početku.

- Moji roditelji nisu živi, rano sam ostala bez oca, a kad je i ona otišla, to je bilo baš teško. Da kreiram sama film, zvao bi se "Od trnja do uspeha", imalo bi smisla. Ko bi mene glumio? Ima ih dosta... Možda, eto, Sloboda Mićalović, volim je, ona bi to najbolje iznela - kazala je pevačica.