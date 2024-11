- Ne znam šta bih rekla, ali ću verovatno i ja završiti na sudu kao i Dragica Zlatić. Nemam komentar za tu osobu. Jako loša osoba, mogu apsolutno to da kažem. Svako ima pravo da sluša da li mene, da li Biljanu Marković ili nekog desetog, to je stvar ukusa ko koga voli. Ali ne smatram da ijedna koleginica treba da bilo kojoj podmeće i da zove kompozitore da se meni skidaju pesme. To je jako ružno, a joj želim svu sreću. Zvala je za tu neku pesmu Zlate Petrović "Vragolasta" da se skine, a ona sama nije platila autorska prava, dok sam ih ja platila. Sama je sebe zeznula - rekla je Zorana, a na pitanje medija da li će joj se javiti, pošto su zajedno bile na istom slavlju, pevačica je odgovorila: