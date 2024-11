- Za nas u porodici bio je tata, oslonac, tata koji se igra sa svojom decom. Kao svaki otac brižan, dobar. Jednom se vratio s turneje, to je ono tata ti je došao i ja ga pozovem i kažem mu evo to je moj tata, on me ćušne i kaže to sam ja sine. Moj brat i ja uvek smo mislili ajde to će biti normalna večera, druženje, a on uzme gitaru i počne i kod kuće svirati rok and rol, pričati viceve.