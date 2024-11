- Ja sam odgovorio umjesto nje: „Ko si ti, dođi pred kuće da te vidim“. On je autom došao pred našu kuću i ja sam odmah prepoznao Mahira. Istrčao sam i polupao mu auto. Tu noć, ne znam jesam li bahato postupio stukao sam mu auto, on mi je pobegao, a onda sam sebe prijavio policiji da kažem zašto sam to uradio - naveo je ogorčeni otac.

- Ona je digla raciju. U petak navečer odmah mu je upala policija u stambeni objekt. U razgovoru s našom policijom imao sam osjećaj da sam ja gori nego on, to me potreslo, šta mu se dozvoljava i oprašta. Ja bih kroz vatru išao za svoje dijete, sad njegovi roditeljii žele samnom razgovorati, o čemu. Ovo s mojom kćerkom možda traje otprije, nije ovo odjednom. Šta on ima da se petlja s djevojčicom od 15 godina - kazao nam je S. LJ. koji u strahu za sigurnost djevojčice nije slao kćerku u školu.