- Želeo sam da mi se album zove po nekoj od pesama, generalno sam komercijalan izvođač, a i pesme su mi komercijalne. "Zamena za bol" je jedina pesma za koju sam mogao da se vežem i koja ima tematiku uz koju ljudi mogu da se poistovete. Takođe, to je pesma kakvu nisam imao do sada, drugačija je i ima dublju tematiku o kojoj se ne priča mnogo, svi imamo neku zamenu za bol. To ne mora biti striktno nešto loše, može biti trening, trčanje ili plivanje. Većinski to jesu poroci, a moj porok koji je kontrolisan je piće, valjda malo i zbog posla. To je moja zamena za bol.