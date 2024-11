- Pesma je stigla do mene zahvaljujući svim ovim dobrim ljudima, i ja kad sam čula pesmu meni se odmah dopala. Imam običaj da kažem da mi je pored lepote pesme i Vlada svojim glasom približio tu pesmu i kupio tom pesmom. Možemo da kažemo da Vlada spada u najbolje pevače, ima mnogo dobrih glasova u zabavnoj muzici ali on mi je jedan od najačih. Meni se to lično dopada. Ovu pesmu mi je prodao kako se to estradno kaže, njegov glas. Poslušala sam njegov deo i onda je samo ostalo da ja uđem u studio i otpevam svoj deo. Došla sam u studio, lepo smo se družili i jako smo uživali, eto to je to - rekla je Dragana na početku razgovora, a onda je Vlada nastavio