- Videla sam u novinama naslove, pogrešno sam se izrazila. Htela sam da kažem da u svakom braku od samog početka kreću neki problemi koje do tada nismo imali, s obzirom na to da do tada nismo bili u braku. Ta prva godina braka, svi kažu da je to godina iskušenja... Ne mislim na treću osobu, već generalno, život je ozbiljniji, drugačiji. Smatram da svaki brak nosi određene probleme. Loše sam se izrazila, ljudi su pomislili da su mi od prvog trena krenuli problemi. Pa, ne bih bila deset godina u braku da je tako, Bože me sačuvaj - zaključila je voditeljka.